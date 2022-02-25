Зеленский снова призвал РФ к переговорам о прекращении военных действий

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал российскую сторону к переговорам по вопросу прекращения военной операции. Новое обращение украинского лидера появилось в пятницу, 25 февраля.

— России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение, — сказал Зеленский.

Он подытожил, что разговор, проведенный в ближайшее время, приведет к меньшим потерям для стороны России, передает телеканал «Украина 24».

25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте президента. Известно, что он постановил провести ее в течение трех месяцев. Данное решение, по словам президента Украины, было связано с военной «агрессией» России против Украины, а также с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.