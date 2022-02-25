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Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте президента.

Известно, что он постановил провести ее в течение трех месяцев. Данное решение было связано с военной агрессией России против Украины, а также с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

— Всеобщая мобилизация пройдет на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской областей и в городах Луганск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Киев, — говорится на сайте.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин. Он отметил, что действия России по отношению к Украине — спецоперация по принуждению к миру.

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