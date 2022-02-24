«Принуждение к миру»: зачем Россия начала спецоперацию на Украине

Фото: Минобороны РФ

Действия России по отношению к Украине — спецоперация по принуждению к миру. Называть происходящее войной неправильно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

По его словам, ни одна из сторон не объявляла войны. Действия нашей страны следует расценивать как спецоперацию.

— Во-первых, мы не объявляли войну Украине, а Украина нам не объявляла войну. Во-вторых, идет спецоперация, которую я называю принуждением Украины к миру. Идут удары по военным объектам и военной инфраструктуре Украины, чтобы она прекратила обстреливать Донецкие и Луганские области, мирных жителей, которые в них проживают, — объяснил эксперт.

Основные удары российской стороны также нацелены на то, чтобы лишить Украину возможности получать вооружение из-за рубежа. Для этого российская армия перекрывает украинские порты, аэродромы, вокзалы.

Литовкин подчеркивает, что Россия старается не наносить ущерба мирному населению и гражданской инфраструктуре:

— Эта операция по принуждению к миру разительно отличается от той, которую проводили США и НАТО в 1999 году в Югославии, когда они бомбили объекты жизнеобеспечения: водопроводы, электроподстанции, ТВ-станции, канализации, мосты и прочее. Мы этого не делаем. Наша страна наносит авиационные удары по складам боевой техники, по позициям систем ПВО, по аэродромам с военной авиацией. При этом Россия стремится максимально не нанести ущерб мирному населению.

Ситуация в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. В связи с данной ситуацией 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.