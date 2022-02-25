Песков: Россия сообщила Украине о готовности к переговорам

Фото: Администрация президента РФ

Россия уведомила Украину о согласии начать переговоры в Минске. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 25 февраля.

— Эта информация была доведена до украинцев. Путин сразу же созвонился с президентом Лукашенко и договорился о том, что белорусская сторона и президент сделают все, чтобы наилучшим образом организовать и приезд делегаций и обеспечить их безопасность, этот элемент сейчас тоже важен, и условия для проведения непосредственно этих переговоров, — сказал чиновник.

По поручению Путина была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны, приводит слова Пескова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что Путин и Зеленский могут сесть за стол переговоров в случае, если Украина прекратит сопротивление и признает независимость ЛНР и ДНР. По его словам, в ходе переговоров Путин и Зеленский могут договориться о том, что Украина станет нейтральным, дружественным России государством.

Страна должна будет, как считает он, отказаться от потенциальных планов о вступлении в НАТО. Будет ли при этом сменено руководство страны — решать украинскому народу, однако очевидно, что в случае капитуляции народ откажется от правительства, которое привело Украину к войне и поражению, уверен Литовкин.