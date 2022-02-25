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Политолог объяснил, в каком случае переговоры Путина и Зеленского могут быть успешными

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Политолог объяснил, в каком случае переговоры Путина и Зеленского могут быть успешными
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин и Владимир Зеленский могут сесть за стол переговоров в случае, если Украина прекратит сопротивление и признает независимость ЛНР и ДНР. В результате переговоров Украина может стать дружественной России страной, заявил в комментарии «Вечерней Москве» полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

В пятницу, 25 февраля, Зеленский выступил с обращением, в котором предложил Путину сесть за стол переговоров. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов направить делегацию в Минск для переговоров с Украиной.

По словам Виктора Литовкина, для начала переговоров Украина должна соблюсти ряд условий.

— Было сказано: Украина складывает оружие, разоружает свои национальные батальоны, признает свое поражение, берет на себя обязательства признать независимость Донецкой и Луганской республик. Тогда могут быть переговоры, почему нет, — рассказал эксперт.

По его словам, в ходе переговоров Путин и Зеленский могут договориться о том, что Украина станет нейтральным, дружественным России государством. Страна должна будет отказаться от потенциальных планов о вступлении в НАТО. Будет ли при этом сменено руководство страны — решать украинскому народу, однако очевидно, что в случае капитуляции народ откажется от правительства, которое привело Украину к войне и поражению, уверен Литовкин.

В ближайшее время Вооруженные силы Украины должны будут выбирать, как действовать дальше, отметил политолог.

— Я думаю, что самая крупная украинская группировка, которая находится в Донбассе, окажется в котле. У нее останется два выхода: или она сдается, или ее уничтожат. Будет окружен Киев, Киеву будет предложено капитулировать, и не только Киеву, но и другим городам. Но мы не будем входить в города, стрелять по жилым домам и гражданскому населению. Украина должна принять решение, как ей дальше жить, — резюмировал собеседник «ВМ».

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