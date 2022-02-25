Песков: Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин готов направить делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 25 февраля.

— Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины, — сказал чиновник.

Данный факт, уточнил он, является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса. Членами делегации станут чиновники из Кремля, МИД и Минобороны, приводит слова Пескова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что военные захватили аэродром Гостомель в пригороде Киева. При этом потерь среди российских военных, как заверил он, нет.

Благодаря успеху операции основные силы ВДВ соединились с подразделениями на аэродроме, добавил он. Таким образом, было обеспечено блокирование Киева с запада, заключил Конашенков.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.