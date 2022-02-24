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Военный эксперт: НАТО и США не станут рисковать жизнями своих солдат ради какой-то Украины

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
В мире
Военный эксперт: НАТО и США не станут рисковать жизнями своих солдат ради какой-то Украины
Фото: flickr/nato

НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса ограничится лишь громогласными заявлениями. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся.

— Никакого военного участия НАТО и США в этой операции не будет. Они не станут рисковать жизнями своих солдат ради какой-то Украины, которую они за государство-то никогда и не считали. Украина им нужна была как раздражитель для России; как раковая опухоль России, позволяющая создавать ситуации, при которых Россию можно было называть агрессором, — отметил собеседник «ВМ».

Он также добавил, что введения военного положения в России ожидать не стоит, так как «в этом нет никакого смысла». При этом на Украине уже ввели военное положение.

До этого Виктор Литовкин в беседе с «ВМ» объяснил, зачем Россия начала спецоперацию на Украине.

Ситуация в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. В связи с данной ситуацией 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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