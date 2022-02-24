Зеленский сообщил о введении военного положения на территории Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 февраля, сообщил о введении на территории страны военного положения.

По его словам, в стране задействован весь сектор безопасности и обороны. В связи с этим он призвал граждан не разводить панику.

Украинский лидер добавил, что провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Зеленский уточнил, что США уже начали разрабатывать для Украины помощь на международном уровне.

— Минуту назад провел разговор с президентом Байденом, Соединенные Штаты Америки уже начали строить международную поддержку, — говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.

В последнее время ситуация в Донбассе обострилась. Украинская власть сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам от 24 февраля заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

До этого стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.