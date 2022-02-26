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В Кремле заявили, что Украина отказалась от переговоров с Россией

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
В Кремле заявили, что Украина отказалась от переговоров с Россией
Фото: Вечерняя Москва

Украина отказалась от переговоров с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 26 февраля.

По его словам, днем ранее российский лидер Владимир Путин приказал временно остановить военную спецоперацию РФ на Украине в ожидании дипломатических переговоров. Однако Киев принял решение отказаться от этого.

— Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом операции, — передает сообщение пресс-секретаря президента РИА Новости.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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