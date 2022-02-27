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Зеленский предложил альтернативные площадки для проведения переговоров с Россией

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский предложил альтернативные площадки для проведения переговоров с Россией
Фото: president.gov.ua

Украина хочет мира, необходимо провести переговоры с Россией. Белоруссия не подходит для этого, так как ведет боевые действия против украинцев. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Он обратился к белорусам, пожелал им «снова стать доброй и безопасной страной». Зеленский отметил, что знает о предложении переговоров в Белоруссии, но не готов отправиться туда из-за боевых действий с ее стороны. Вместо этого можно отправиться в другие страны и города. Например, в Будапешт, Варшаву, Стамбул или Баку.

Украина не намерена приезжать в Белоруссию на переговоры. Вместо нее следует приехать в другие страны и города, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация находится в Белоруссии, где пройдут переговоры с украинской стороной.

25 февраля Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина отказалась от переговоров с Россией.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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