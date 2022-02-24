Глава МИД Британии заявила об «ужасном акте агрессии» в отношении Украины

Фото: МИД РФ

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Соединенном Королевстве осуждают решение России о проведении специальной военной операции на территории Украины.

По словам министра, это решение является актом агрессии.

Она также добавила, что военная операция представляет собой «нападение», которое ничем не было спровоцировано.

— Мы солидарны с Украиной и будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы ответить на этот ужасный акт агрессии, — написала Трасс на своей странице в Twitter.

I strongly condemn the appalling, unprovoked attack President Putin has launched on the people of Ukraine.



We stand with Ukraine and we will work with our international partners to respond to this terrible act of agression. — Liz Truss (@trussliz) February 24, 2022

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе. Свое решение он объяснил тем, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. Он подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Путин заключил, что Россия уважает и всегда будет уважать суверенитет стран СНГ.

До этого стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.