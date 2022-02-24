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Глава МИД Британии заявила об «ужасном акте агрессии» в отношении Украины

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава МИД Британии заявила об «ужасном акте агрессии» в отношении Украины
Фото: МИД РФ

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Соединенном Королевстве осуждают решение России о проведении специальной военной операции на территории Украины.

По словам министра, это решение является актом агрессии.

Она также добавила, что военная операция представляет собой «нападение», которое ничем не было спровоцировано.

— Мы солидарны с Украиной и будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы ответить на этот ужасный акт агрессии, — написала Трасс на своей странице в Twitter.

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе. Свое решение он объяснил тем, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. Он подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Путин заключил, что Россия уважает и всегда будет уважать суверенитет стран СНГ.

До этого стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

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