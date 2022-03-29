Мединский: Украина обещала наказать преступников, пытавших военнопленных

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Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона пообещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, которые пытали российских военнопленных. Об этом он рассказал во вторник, 29 марта.

По его словам, Москва выразила Киеву протест в связи с издевательствами над военными, которые были взяты в плен, передает ТАСС.

29 марта в Организации Объединенных Наций (ООН) призвали Россию и Украину провести расследование по факту предположительно произошедших случаев пыток военнослужащих на Украине. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии организации по правам человека на Украине Матильда Богнер. По ее словам, ООН проверяет все появившиеся данные по этому делу, в том числе видеозаписи обеих сторон.

Она добавила, что увиденные кадры вызывают обеспокоенность.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.