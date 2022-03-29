В ООН призвали расследовать ситуацию с пытками над военнопленными на Украине

Фото: МИД РФ

В Организации объединенных наций (ООН) призвали Россию и Украину провести расследование по факту предположительно произошедших случаев пыток военнослужащих на Украине. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии организации по правам человека на Украине Матильда Богнер.

По ее словам, ООН проверяет все появившиеся данные по этому делу, в том числе видеозаписи обеих сторон.

Она добавила, что увиденные кадры вызывают обеспокоенность.

Богнер также призвала власти обеих стран помнить о том, что стороны конфликта обязаны гуманно обращаться с военными, которые были взяты в плен.

Представитель ООН подытожила, что пленных нельзя делать предметом всеобщего обозрения, а все причастные к подобным случаям должны быть привлечены к ответственности, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.