«Начался цирк»: Захарова заявила об утрате доверия к украинским переговорщикам

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва утратила доверие к украинским переговорщикам.

По ее словам, Россия не отказала офису президента Украины Владимира Зеленского в просьбе провести переговоры.

— Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле, цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют, — отметила представитель МИД в эфире телеканала «Россия-24».

Она добавила, что такое поведение свидетельствует о несамостоятельности киевского режима и о том, что переговоры являются отвлекающим маневром.

До этого власти Израиля подтвердили готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил посол страны в РФ Александр Бен Цви.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны России заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.