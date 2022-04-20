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Израиль подтвердил готовность принять возможную встречу Путина и Зеленского

Полина Долганова

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Израиль подтвердил готовность принять возможную встречу Путина и Зеленского
Фото: Pixabay

Власти Израиля подтвердили готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил посол страны в РФ Александр Бен Цви.

— Конечно. Но они должны принять соответствующее решение, — цитирует дипломата ТАСС.

9 апреля Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на переговоры с Москвой.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Эта встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны России заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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