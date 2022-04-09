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«Нет другого выхода»: Зеленский высказался о необходимости переговоров с Россией

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Нет другого выхода»: Зеленский высказался о необходимости переговоров с Россией
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на переговоры с Москвой. Об этом он сказал в субботу, 9 апреля.

— Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров, — цитирует украинского лидера ТАСС.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

22 марта генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, Донецкой и Луганской народных республик какой-то из сторон придется пойти на уступки. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса.

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