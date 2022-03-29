«Дали надежду»: политолог оценил результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

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Во вторник, 29 марта, в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, прошедшие в столице Турции переговоры показали, что путь к заключению мира возможен. Однако важно понимать, что даже согласование договоренностей не означает их непосредственного исполнения со стороны Украины. Об этом, в частности, свидетельствует судьба формулы Штайнмайера (глава МИД ФРГ в 2013–2017 годах — прим. «ВМ») — механизма реализации положений Минских соглашений.

— Переговоры, как минимум, дали надежду на то, что договориться можно. Потому что после первых двух встреч переговорщиков появилось ощущение, что договариваться некому и не о чем. Сейчас более оптимистическая позиция. Но главный вопрос — вопрос не дипломатических, а реальных гарантий. Иначе это все бег на месте, — подчеркнул политолог.

Собеседник «ВМ» обратил внимание на несколько пунктов переговоров. Первый — положение о странах, которые должны гарантировать соблюдение подписанных Россией и Украиной соглашений. Здесь важно помнить, что в 2014 году экс-президенту Украины Виктору Януковичу страны-гаранты не помогли избежать госпереворота, хотя обещали ему неприкосновенность.

— Международные гаранты гарантами, строго говоря, не являются. Они гаранты того, что они обидятся, если вы не выполните соглашение. Немцы в свое время на Порошенко тоже очень обижались за невыполнение Минских соглашений, но это на него никак не повлияло. На мой взгляд, гарантами должны быть какие-то российские преференции. Например, наши военные базы на Украине, хотя бы на время исполнения договоренностей, — предложил эксперт.

Второй требующий внимания пункт — возможность вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Как полагает Журавлев, в нынешних обстоятельствах для России не важно — вступит ли Украина в ЕС или нет. Этот вопрос имел значение в 2014 году, когда соседняя Украина состояла в Евразийском экономическом сообществе.

Наконец, имеет значение и заявление помощника президента РФ Владимира Мединского о возможной встрече президентов России и Украины. Политолог считает, что такая встреча будет означать фактическое завершение конфликта между странами.

— Встреча президентов — это конец дипломатического марафона. То есть это точка, в которой подписываются окончательные документы. На встрече президентов не будут обсуждать что делать, будут принимать решения, подготовленные МИДами двух стран, — заключил эксперт.