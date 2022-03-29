Украина в ходе переговоров предложила России заключить мирный договор

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Российская сторона получила от украинских переговорщиков предложение о заключении мирного договора и делает два шага навстречу Киеву для деэскалации. Об этом во вторник, 29 марта, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти одновременно с парафированием договора на уровне министерства иностранных дел, передает ТАСС.

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились 29 марта. Они длились около трех часов. Встреча проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.