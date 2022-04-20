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Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа
Фото: Администрация президента РФ

Россия передала украинской стороне проект документа с четкими формулировками. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа, — заявил он.

Песков также добавил, что Киев регулярно отходит в сторону и меняет уже согласованные пункты договора. По словам официального представителя Кремля, это «имеет очень плохие последствия» для переговорного процесса, передает РИА Новости.

До этого глава делегации РФ на российско-украинских переговорах и помощник президента России Владимир Мединский в ироничной форме опроверг информацию о том, что стороны обсуждали три пакета договоренностей.

20 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва утратила доверие к украинским переговорщикам. По ее словам, Россия не отказала офису президента Украины Владимира Зеленского в просьбе провести переговоры.

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