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Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой
Фото: РИА Новости

Украине следует пойти на уступки в переговорном процессе с Москвой. Такое мнение высказал во вторник, 24 мая, бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.

— Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко, — заявил он.

По мнению Киссинджера, продолжение боевых действий сейчас уже не будет означать борьбу за свободу Украины. Он также напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе. Об этом бывший госсекретарь заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

Днем ранее Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление в качестве моста между Россией и ЕС является главной целью в сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что уже говорил об этом еще восемь лет назад, когда только начали появляться идеи о вступлении Украины в НАТО.

До этого глава российской делегации на переговорах и помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Украину инициатором заморозки переговоров. Он отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом на высшем уровне.

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