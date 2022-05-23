Киссинджер назвал нейтральный статус Украины идеальным решением конфликта

Фото: White House

Достижение нейтрального статуса Украины и ее становление в качестве моста между Россией и ЕС является главной целью в сложившейся ситуации. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.

— Идеальным результатом стало бы, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой, — заявил он.

Киссинджер отметил, что говорил об этом еще восемь лет назад, когда только начали появляться идеи о вступлении Украины в НАТО. Бывший госсекретарь подчеркнул, что к нейтральному статусу Украины сейчас необходимо стремиться всем, передает ТАСС.

19 мая стало известно, что США намерены выделить очередной пакет военной помощи Украине. По словам главы американского Госдепа Энтони Блинкена, поставки готовятся на сумму 100 миллионов долларов, исчерпывая санкционированный Конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский констатировал невозможность вступления страны в НАТО. Тогда он вновь призвал альянс установить бесполетную зону над страной, но уточнил, что осознает возможные последствия этого.