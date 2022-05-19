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Блинкен сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине

Евгений Белоусов
В мире
Блинкен сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине
Фото: flickr/statephotos

США выделит очередной пакет военной помощи Украине. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря, поставки готовятся на сумму в 100 миллионов долларов, исчерпывая санкционированный конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине.

Уточняется, что в новый пакет помощи входят артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы, передает РИА Новости.

В этот же день сенат США утвердил и направил на подписание президенту Джо Байдену закон о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов. Примечательно, что Белый дом, Госдепартамент и Пентагон призвали чиновников поторопиться. Иначе к 19 мая США исчерпают финансовые возможности помогать Украине.

До этого сенатор от штата Кентукки не согласился с внесенным в американский Конгресс законопроектом и заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов украинским властям, предложив внести поправку, которая бы предполагала ужесточение надзора за расходованием средств, направленных Украине.

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