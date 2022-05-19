Сенат США одобрил выделение Украине 40 миллиардов долларов помощи

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Сенат США утвердил и направил на подписание президенту Джо Байдену закон о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов.

За инициативу уже проголосовал 51 сенатор из 100. Деньги пойдут на военную, экономическую и гуманитарную помощь стране.

Примечательно, что Белый дом, Госдепартамент и Пентагон призвали чиновников поторопиться. Иначе к 19 мая США исчерпают финансовые возможности помогать Украине, передает РИА Новости.

До этого рекордный пакет помощи Украине прошел процедурное голосование в Сенате Соединенных Штатов. Законопроект преодолел необходимый порог для продвижения. За него отдал голос 81 сенатор, против высказались 11 законодателей.

11 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета доппомощи Украине на 40 миллиардов долларов. Запрос Конгрессу на это допфинансирование ранее направил американский лидер Джо Байден. В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 были против.

12 мая сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал проект о дополнительной помощи Украине в 40 миллиардов долларов. Он заявил, что США на данном этапе не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.