Рекордный пакет помощи Украине прошел голосование в Сенате США

Кадр из сериала «Карточный домик»

Рекордный пакет помощи Украине на 40,1 миллиарда долларов прошел процедурное голосование в Сенате Соединенных Штатов. Документ поставят на окончательное рассмотрение, которое состоится в среду, 18 мая.

Законопроект преодолел необходимый порог для продвижения в 60 голосов. За него отдал голос 81 сенатор, против высказались 11 законодателей.

Ожидается, что 18 мая сенаторы утвердят инициативу, потом документ подпишет президент США Джо Байден, передает ТАСС.

11 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета доппомощи Украине на 40 миллиардов долларов. Документ предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

Запрос Конгрессу на это дополнительное финансирование ранее направил американский лидер Джо Байден. В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 высказались против.

12 мая сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал проект о дополнительной помощи Украине в 40 миллиардов долларов. Он заявил, что американское государство на данном этапе попросту не может позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.