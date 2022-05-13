Сенатор от Кентукки заблокировал проект о дополнительной помощи Украине в 40 миллиардов долларов

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Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол выступил против законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине на рекордную сумму почти 40 миллиардов долларов, заблокировав действия верхней палаты американского конгресса. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает канал C-Span.

— Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США...Самая большая угроза для США сегодня — это госдолг, инфляция и обрушение доллара, — отметил политик.

При этом он добавил, что американское государство на данном этапе попросту не может позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету, сообщает РИА Новости.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о подписании законопроекта о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Цель закона — упростить оказание военной помощи Киеву.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» заявил, что США так или иначе вернут часть выданных Украине средств, как это было в случае с ленд-лизом для СССР.