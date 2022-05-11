Как Украина будет выплачивать долги США

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Конгресс США 11 мая одобрил выделение Украине почти 40 миллиардов долларов. За два дня до этого президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить поставки вооружений на Украину. О том, на каких условиях Штаты предоставляют финансовую и военную помощь и как с ней будет расплачиваться Украина, «Вечерней Москве» рассказал политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Современный закон о ленд-лизе для Украины, по сути, копирует аналогичный документ времен Второй мировой войны. Согласно закону, США могут сдавать в аренду или передавать в долгосрочный кредит второй стороне военную технику, оружие и материалы. По закону использованная или утраченная часть переданных товаров не подлежит оплате, а те, что остались и пригодны для использования по истечении срока аренды, должны быть оплачены.

Собеседник «ВМ» полагает, что США так или иначе вернут часть выданных Украине средств, как это было в случае с ленд-лизом для СССР. После Второй мировой войны Штаты заявили, что Советский Союз должен выплатить 2,6 миллиарда долларов. В течение 43 лет страны никак не могли договориться об итоговой сумме долга, пока в 1990 году не сошлись на 674 миллионах долларов. Эти деньги выплачивала уже Россия, последний платеж по ленд-лизу был сделан в августе 2006 года.

Однако есть вариант, при котором Украина избежит выплат по своему долгу в отношении заокеанского «соседа», обращает внимание эксперт. Это возможно, если американцы захотят конфисковать замороженные в стране резервы российского Центробанка (ЦБ) и удержать их в счет оплаты ленд-лиза:

— Если же Украина не будет гасить свой долг за счет замороженных средств ЦБ РФ, которые ей теоретически могут передать, то рассчитываться она будет долгие десятилетия. Иными словами, Штаты дали кредит под маленький процент, но на очень большое время.

Всего с конца февраля 2022 года Украина получила оружия и финансовой помощи более чем на 12 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.