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Премьер Украины раскрыл сумму полученной от Запада в качестве помощи

Араз Салехов
Экономика
Премьер Украины раскрыл сумму полученной от Запада в качестве помощи
Фото: Pixabay

С конца февраля 2022 года Киев получил более чем на 12 миллиардов долларов оружия и финансовой помощи. Об этом в четверг, 5 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции доноров высокого уровня в Варшаве.

— С начала широкомасштабной войны Украина получила более 12 миллиардов долларов поддержки в виде вооружения и финансовой помощи, — рассказал он.

Так, Соединенное Королевство отправило украинскому государству 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. В их числе ракеты класса Brimstone (класс «воздух — поверхность»). В очередной пакет военной помощи США вошли 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник, сообщает РБК.

Помимо этого, стало известно, что около восьми тысяч британских военнослужащих поучаствуют в учениях на территории Восточной Европы, во время которых будет отрабатываться противодействие гипотетической «российской угрозе».

В маневрах, которые должны пройти от Финляндии до Северной Македонии, британские солдаты присоединятся к десяткам тысяч военнослужащих НАТО и Объединенных экспедиционных сил под командованием Великобритании.

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