Лондон направит 8 тысяч военных на масштабные учения НАТО по противостоянию России

Фото: Минобороны РФ

Порядка 8 тысяч британских военнослужащих поучаствуют в учениях на территории Восточной Европы, во время которых будет отрабатываться противодействие гипотетической «российской угрозе». Как пишет в пятницу, 28 апреля, агентство РА, намеченные на лето учения должны стать одними из наиболее масштабных со времен холодной войны.

В маневрах, которые должны пройти от Финляндии до Северной Македонии, британские солдаты присоединятся к десяткам тысяч военнослужащих Североатлантического альянса (НАТО) и Объединенных экспедиционных сил под командованием Великобритании.

Как отметили в британском Минобороны, подобные учения планировались задолго до спецоперации России на Украине, однако импульсом к их проведению на сей раз послужила именно она. Глава военного ведомства Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что безопасность Европы «никогда не была более важной, чем сейчас», пишет ТАСС.

Союзные войска продемонстрируют всему миру солидарность и мощь во время одного из самых масштабных совместных развертываний сил со времен холодной войны, подчеркнул британский министр.

В четверг, 28 апреля, стало известно, что правительство Швеции выступает против проведения референдума о вступлении королевства в НАТО.