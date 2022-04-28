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Шведское правительство выступило против референдума о вступлении в НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Шведское правительство выступило против референдума о вступлении в НАТО
Фото: Pixabay

Правительство Швеции выступает против проведения референдума о вступлении королевства в НАТО. Об этом заявили премьер-министр Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде в четверг, 28 апреля.

— Я думаю, что это плохая идея по нескольким причинам. Я не думаю, что этот вопрос подходит для референдума, — отметила Андерссон.

По ее словам, вопрос вступления в альянс включает секретную информацию, которую нельзя обсуждать открыто, поэтому решение должно приниматься риксдагом (шведским парламентом — прим. «ВМ»). Такой же точки зрения придерживается и Линде. Она заявила, что политика безопасности определяется правительством после утверждения в парламенте.

Кроме того, проведение подобного референдума может негативно отразиться на настроении внутри самого королевства, например — вызвать поляризацию населения. Министр особенно подчеркнула, что считает это очень плохим решением, передает РИА Новости.

13 апреля СМИ сообщали, что Швеция может подать заявку на вступление в НАТО в июне, а Финляндия определится с этим в ближайшие недели. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие Финляндии и Швеции в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе.

20 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия уже предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вероятного вступления стран в альянс НАТО. По словам Захаровой, «Брюссель под эгидой США» уже давно втягивал страны Скандинавии в НАТО под видом совместных учений и тренингов.

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