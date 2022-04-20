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Захарова заявила, что Россия Швецию и Финляндию о последствиях вступления стран в НАТО

Георгий Соланович

В мире
Захарова заявила, что Россия Швецию и Финляндию о последствиях вступления стран в НАТО
Фото: МИД РФ

Россия уже предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вероятного вступления стран в альянс НАТО. Об этом в среду, 20 апреля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет, — заявила она.

По словам Захаровой, «Брюссель под эгидой США» уже давно втягивал страны Скандинавии в НАТО под видом совместных учений и тренингов, передает ТАСС.

10 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит наращивать присутствие на восточном направлении. По словам политика, организация в настоящее время осуществляет «фундаментальную трансформацию» на фоне специальной операции России на Украине.

13 апреля СМИ сообщали, что Швеция может подать заявку на вступление в НАТО в июне, а Финляндия определится с этим в ближайшие недели.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие Финляндии и Швеции в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе.

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