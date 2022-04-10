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Генсек НАТО: альянс продолжит наращивать присутствие на восточном направлении

Василий Плиткин

В мире
Генсек НАТО: альянс продолжит наращивать присутствие на восточном направлении
Фото: flickr/nato

Североатлантический альянс (НАТО) прорабатывает планы полномасштабного развертывания своих сил на восточных границах блока в ответ на действия России. Об этом в воскресенье, 10 апреля заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По словам политика, НАТО в настоящее время осуществляет «фундаментальную трансформацию» на фоне специальной операции России на Украине. Столтенберг подчеркнул, что за последние несколько месяцев количество единиц техники и личного состава военнослужащих альянса на восточном фланге увеличилось в 10 раз и это число будет расти.

Решение о том, как будет выглядеть группировка альянса у его восточных границ, будет принято на саммите НАТО, который пройдет в столице Испании в июне.

— То, что мы наблюдаем сейчас, - это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к новой реальности], — подчеркнул Столтенберг.

Генсек альянса ожидает, что лидеры государств-членов блока придут к общему решению о новой военной политике НАТО, которая будет утверждена летом, пишет ТАСС.

В субботу, 9 апреля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что уже сейчас жители планеты живут в реалиях мировой войны, но не с военной точки зрения.

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