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Министр иностранных дел Италии: идет мировая война, но не с военной точки зрения

Василий Плиткин

В мире
Министр иностранных дел Италии: идет мировая война, но не с военной точки зрения
Фото: Pixabay

Глава итальянского министерства иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что в настоящее время идет мировая война, однако не в военном плане. Об этом политик заявил в субботу, 9 апреля, во время открытия одного из семейных центров в окрестностях Неаполя.

Ди Майо подчеркнул, что итальянская сторона не будет поддерживать участие Североатлантического альянса (НАТО) в конфликте на Украине, поскольку подобные действия могут привести к разворачиванию третьей мировой войны.

— Мы уже в мировой войне, но не с военной точки зрения, — приводит слова дипломата ТАСС.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине в ответ на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи. Глава государства подчеркнул, что Москвы не намерена оккупировать украинские территории. После этого западные страны во главе с США ввели экономические и иные санкции против России.

В частности, в субботу, 9 апреля, стало известно, что страны Европейского союза прекратили пропускать на свою территорию автомобили, зарегистрированные в России.

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