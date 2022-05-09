Байден подписал закон о поставках на Украину вооружений по ленд-лизу

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Президент США Джо Байден подписал законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщила помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес.

Цель закона — упростить оказание военной помощи Киеву.

— Подписан закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года, — отметила она, передает ТАСС.

До этого стало известно, что общая стоимость нового пакета военной помощи, переданной Соединенными Штатами украинским властям, составляет порядка 150 миллионов долларов. Из резервов Пентагона будет выделено еще 25 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, а также средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.

Накануне пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки заявила, что президент Соединенных Штатов в понедельник, 9 мая, подпишет законопроект о поставках на Украину вооружений по ленд-лизу для военной помощи украинским властям. Документ был одобрен Конгрессом в конце апреля. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, лишь десять выступили против.