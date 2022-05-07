США выделят Украине еще 150 миллионов долларов военной помощи

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Общая стоимость нового пакета военной помощи, переданной Соединенными Штатами украинским властям, составляет порядка 150 миллионов долларов, сообщают в пятницу, 6 мая, представители американской администрации.

По информации телеканала CNN, из резервов Пентагона будет выделено еще 25 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, а также средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.

В сделанном президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявлении говорится, что новый пакет помощи практически исчерпал актуальные лимиты финансирования поставок оружия на Украину, пишет РИА Новости. Представители американского истеблишмента ранее заявляли, что в распоряжении Белого дома остается лишь 250 миллионов долларов на военную помощь Киеву.

Накануне пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки заявила, что президент Соединенных Штатов в понедельник, 9 мая, подпишет законопроект о поставках на Украину вооружений по ленд-лизу для военной помощи украинским властям. Документ был одобрен конгрессом в конце апреля.