Байден подпишет закон о ленд-лизе в отношении Украины 9 мая

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден 9 мая подпишет законопроект о поставках на Украину вооружений по ленд-лизу для помощи Киеву. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— В понедельник президент подпишет «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине», — передает ее слова ТАСС.

Палата представителей Конгресса США в четверг, 28 апреля, одобрила проект закона о поставках в Киев вооружений по ленд-лизу с целью упрощения оказания военной помощи Украине. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, лишь десять выступили против. Ранее документ был одобрен американским сенатом. Теперь он будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.