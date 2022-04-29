Американские конгрессмены одобрили поставки вооружений на Украину по ленд-лизу

Фото: shutterstock

Палата представителей Конгресса США в четверг, 28 апреля, одобрила проект закона о поставках в Киев вооружений по ленд-лизу с целью упрощения оказания военной помощи Украине.

Инициативу поддержали 417 конгрессменов, лишь десять выступили против. Ранее документ был одобрен американским сенатом. Теперь он будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.

Этот законопроект призван наделить главу государства более широкими полномочиями в целях заключения с украинскими властями договоров о предоставлении во временное пользование вооружений и иного военного имущества «для защиты гражданского населения этой страны», пишет ТАСС.

В ближайшие два финансовых года президент сможет дать указание американской администрации на предоставление Украине и другим странам восточной Европы военной помощи. Американский лидер обязан будет создать ускоренные механизмы поставок этих вооружений не позднее чем через 60 дней после утверждения документа.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден запросит у конгрессменов еще 33 миллиарда долларов военной помощи для Украины.