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Байден запросит у Конгресса еще 33 миллиарда долларов на поддержку Украины

Евгений Белоусов
В мире
Байден запросит у Конгресса еще 33 миллиарда долларов на поддержку Украины
Фото: whitehouse

Белый дом намерен запросить у Конгресса США еще 33 миллиарда долларов на оказание поддержки Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 28 апреля.

— Дополнительный запрос предусматривает выделение 15,5 миллиарда долларов на сферу безопасности, — заявил он.

Пакет помощи правительству Украины, который планирует запросить президент США Джо Байден, включает более 20 миллиардов долларов военной помощи и три миллиарда долларов гуманитарной. Также в запросе президента Конгрессу на помощь Киеву на экономическую поддержку приходится 8,5 миллиарда долларов, из которых 7,5 миллиарда приходится на прямую бюджетную поддержку, передает ТАСС.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила ноту Соединенным Штатам Америки с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, США не только не пытаются способствовать урегулированию конфликта, но и стремятся «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию».

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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