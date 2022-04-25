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Россия потребовала от США прекратить поставки оружия на Украину

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Россия потребовала от США прекратить поставки оружия на Украину
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия направила ноту Соединенным Штатам с требованием прекратить поставки вооружения на Украину, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— 800 миллионов долларов — на такую <...> (сумму — прим. «ВМ») будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту — да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики, — уточнил дипломат.

По словам Антонова, Вашингтон не только не пытается способствовать урегулированию конфликта, но и стремится «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию». Российский посол в интервью телеканалу «Россия-24» также добавил, что американские сенаторы уже открыто заявляют, что основная задача Штатов — ослабить Москву и сделать так, чтобы ее голос в мире ничего не значил.

25 апреля политический обозреватель сообщил, что беспрецедентная политика санкций против России со стороны президента США Джо Байдена может привести к подрыву гегемонии доллара на мировом финансовом рынке. Колумнист подчеркнул, что подобные опасения звучат по всему миру и во всех международных финансовых организациях.

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