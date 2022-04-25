Jacobin: Политика Байдена в отношении России может прервать господство доллара

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Беспрецедентная политика санкций против России со стороны президента США Джо Байдена может привести к подрыву гегемонии доллара на мировом финансовом рынке. Об этом в статье для издания Jacobin написал политический обозреватель Бранко Марцетич.

Колумнист подчеркнул, что подобные опасения звучат по всему миру и во всех международных финансовых организациях. По мнению Марцетича, решение американского эстеблишмента проводить политику санкций против РФ может обернуться роковой ошибкой Вашингтона.

Специалист видит в этом большую иронию. Он заметил, что США могут лишиться привилегии, которая давала им возможность импортировать больше, чем экспортировать без риска обвала рынков, пишет РИА Новости.

Эксперты считают, что крайние меры, на которые пошел Вашингтон в попытке наказать Россию за действия на Украине, усилили желание других стран перестать быть зависимыми от американского доллара, а также от финансовой системы, которую она поддерживает, — заметил Марцетич.

Накануне экс-президент США Дональд Трамп, критикуя своего преемника на посту главы государства, заявил, что Байден «ведет страну в ад».