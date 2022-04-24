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Трамп заявил, что здоровающийся с пустотой Байден «ведет США в ад»

Юлия Курганова

В мире
Трамп заявил, что здоровающийся с пустотой Байден «ведет США в ад»
Фото: Whitehouse

Растерянность президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрушит Америку и приведет ее в ад. Такое мнение высказал бывший американский лидер Дональд Трамп.

— Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают, страна следует в ад. Никогда ничего не было подобного, — сказал он в субботу, 23 апреля, на митинге сторонников.

По мнению Трампа, Байден не понимает, что происходит, пожимает руки воздуху и ходит растерянным. Он напомнил два инцидента, во время которых президент США здоровался с пустотой.

Трамп добавил, что действующая американская администрация ставит США на последнее место. Он напомнил, что цены на бензин при его правлении равнялись 1,9 доллара за галлон, а теперь поднялись до 5-6-7-8 долларов, передает РИА Новости.

22 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз протянул руку для рукопожатия в никуда. Инцидент произошел во время выступления американского лидера в Сиэтле. Когда он закончил речь о реформах и попрощался со зрителями, то обернулся назад, чтобы пожать руку. Правда позади президента США никого не оказалось.

15 апреля Байден после своего выступления в Северной Каролине повернулся, чтобы пожать руку своим коллегам, однако рядом никого не оказалось. На видео, появившемся в Сети, видно, как американский лидер протянул руку в воздух.

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