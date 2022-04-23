Байден снова поздоровался с пустотой после выступления на публике

Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз протянул руку для рукопожатия в никуда.

Инцидент произошел в пятницу, 22 апреля, во время выступления американского лидера в Сиэтле. Когда он закончил речь о реформах и попрощался со зрителями, то обернулся назад, чтобы пожать руку. Правда позади президента США никого не оказалось.

Потом Байден сделал еще четверть оборота и опять протянул руку пустоте. Осознав случившееся, он повернулся к публике с улыбкой и поблагодарил всех за внимание.

15 апреля президент США Джо Байден после своего выступления в Северной Каролине повернулся, чтобы пожать руку своим коллегам, однако рядом никого не оказалось. На видео, появившемся в Сети, видно, как американский лидер протянул руку в воздух.

12 апреля Джо Байден дважды ошибся, говоря о назначении в Белом доме нового человека на должность директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала американский лидер произнес AFT вместо ATF, а затем перепутал имя человека, которого назначили на пост.