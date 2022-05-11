Конгресс США одобрил военную помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов

Фото: shutterstock

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов во вторник, 10 мая, одобрила проект закона, подразумевающего выделение дополнительной помощи Украине.

Размер финансовой помощи Вашингтона Киеву составит 40 миллиардов долларов США, пишет ТАСС.

На прошлой неделе американский лидер Джо Байден объявил о предоставлении дополнительных финансовых средств Киеву. Тогда же глава Белого дома напомнил, что выделенные американским конгрессом деньги на такую помощь почти исчерпаны, и призвал представителей законодательной власти США «немедленно» одобрить одобренный ранее им запрос на предоставление украинским властям 33 миллиардов долларов.

В минувший понедельник, 9 мая, стало известно, что президент Соединенных Штатов поставил подпись под законопроектом о поставках Украине вооружений по ленд-лизу на сумму в 155 миллионов долларов.