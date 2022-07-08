Появилось видео момента нападения на экс-премьера Японии Абэ

Фото: flickr.com / Brookings Institution

Появилось видео, где показан момент нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара. Соответствующие кадры были опубликованы телеканалом NHK в пятницу, 8 июля.

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На видео показано, как политик произносит свою речь, после чего слышны два выстрела. Злоумышленник подошел к экс-премьеру сзади, оказавшись совсем близко, и дважды выстрелил. После нападения мужчину сразу задержали, а присутствовавшие бросились оказывать помощь пострадавшему.

Нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошло в пятницу, 8 июля, в ходе его выступления. Были слышны два выстрела, после которых политик упал. Согласно предоставленной информации, нападавший попал Абэ в грудь. Экс-премьера сразу госпитализировали, однако политик не подавал признаков жизни.

Позже стало известно, что подозреваемый в нападении на экс-премьера задержан. Он не оказывал сопротивления. Личность мужчины установлена — им оказался 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где в этот день выступал Синдзо Абэ. У него конфисковали оружие — по предварительным данным, дробовик.