Полиция задержала подозреваемого в нападении на экс-премьера Японии Абэ

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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщило агентство Sina со ссылкой на национальную радиовещательную ассоциацию (NHK).

По данным агентства, подозреваемым оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где проводилось выступление политика. Уточняется, что при задержании он не оказывал сопротивления. У него конфисковали оружие — по предварительным данным, дробовик, передает Lenta.ru.

До этого стало известно, что в городе Нара произошло нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Были слышны два выстрела, после которых политик упал. Согласно предоставленной информации, нападавший попал Абэ в грудь. Экс-премьера сразу госпитализировали, однако политик не подавал признаков жизни.

22 июня сообщалось, что в Херсонской области неизвестные совершили покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Чернобаевки Юрия Турулева. Взрывное устройство заложили под забором жилого дома около перекрестка, где проезжал чиновник.