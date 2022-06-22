В Херсонской области совершили покушение на главу ВГА Чернобаевки Турулева

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В Херсонской области неизвестные совершили покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Он жив, получил легкие осколочные ранения, сообщили в администрации населенного пункта в среду, 22 июня.

— Сегодня утром, когда, выехав на работу, он (Турулев — прим. «ВМ») проезжал по улице, произошел взрыв, — говорится в сообщении.

Взрывное устройство неизвестные заложили под забором жилого дома близ перекрестка. В результате взрыва соседние строения получили повреждения, среди населения потерь нет, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России установят обстоятельства покушения украинских националистов на жизнь мэра города Энергодара, расположенного в Запорожской области Украины, Андрея Шевчика.

По информации Следственного комитета России, 22 мая градоначальник, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде одного из домов. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитке.