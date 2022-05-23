Российские следователи установят обстоятельства покушения на жизнь мэра Энергодара

Фото: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета России установят обстоятельства покушения украинских националистов на жизнь мэра города Энергодар, расположенного в Запорожской области Украины, Андрея Шевчика, сообщает в понедельник, 23 мая, пресс-служба ведомства.

По информации СК РФ, 22 мая градоначальник, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде одного из домов. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитке.

В Следкоме подчеркнули, что по информации местных правоохранителей, в адрес Шевчика многократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он принял решение сотрудничать с российской стороной.

— Следователи в рамках расследования преступлений украинских националистов установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области, находящегося под контролем Вооруженных сил РФ, — рассказали в пресс-службе ведомства РИА Новости.

Накануне сообщалось, что детонация СВУ произошла в момент, когда Шевчик входил в подъезд