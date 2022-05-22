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Мэр Энергодара и двое его охранников пострадали в результате взрыва

Александр Афонин
В мире
Мэр Энергодара и двое его охранников пострадали в результате взрыва
Фото: Pixabay

Мэр Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников оказались ранены в результате взрыва. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

— Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получили мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу в подъезде дома, — говорится в сообщении.

По данным источника, в адрес мэра неоднократно поступали угрозы с украинской стороны.

Взрыв произошел в момент, когда Шевчик входил в подъезд, передает ТАСС.

Андрей Шевчик является депутатом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). На территории Украины она считается пророссийской и ее деятельность запрещена.

До этого стало известно, что в центре Херсона прогремели мощные взрывы. Изначально была слышна серия из шести взрывов, которые продолжались несколько минут. Предполагалось, что за обстрелом города стоят украинские националисты.

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