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Серия мощных взрывов прогремела в центре Херсона

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Серия мощных взрывов прогремела в центре Херсона
Фото: Pixabay

В центре Херсона прогремели мощные взрывы, по предварительным данным. Об этом сообщает со ссылкой на своего корреспондента РИА Новости в четверг, 12 мая.

Как уточнил корреспондент агентства, изначально была слышна серия из шести взрывов, которые продолжались несколько минут. Предполагается, что за обстрелом Херсона стоят украинские националисты, передает агентство.

Недавно Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Также стало известно, что регион с 1 мая перешел в рублевую зону.

После этого заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить область в состав Российской Федерации.

Позднее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит любое решение жителей Херсонской области. Она особенно подчеркнула, что население области не должно оглядываться на Киевский режим и нацбатальоны во время принятия решения.

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