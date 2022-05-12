Матвиенко заявила, что Россия поддержит решение жителей Херсонской области

Фото: Пресс-служба Совфеда

Жители Херсонской области должны сами определить судьбу своего региона, а Россия поддержит любое их решение. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг, 12 мая.

— Решение могут принять только жители Херсонской области, и какое они примут — это их право. Какая будет воля, мы с ней согласимся, — заявила она.

По словам Матвиенко, Херсонская область не должна оглядываться на Киев и украинские нацбатальоны во время принятия своего решения. Местные жители должны сами выбрать свою судьбу, передает слова спикера РИА Новости.

Недавно Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Также стало известно, что регион с 1 мая перешел в рублевую зону.

После этого заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить область в состав Российской Федерации. По его словам, город Херсон является частью РФ. Позднее он еще раз подтвердил, что Херсонская область не свернет с намеченного курса.