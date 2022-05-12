Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Матвиенко заявила, что Россия поддержит решение жителей Херсонской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Матвиенко заявила, что Россия поддержит решение жителей Херсонской области
Фото: Пресс-служба Совфеда

Жители Херсонской области должны сами определить судьбу своего региона, а Россия поддержит любое их решение. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг, 12 мая.

— Решение могут принять только жители Херсонской области, и какое они примут — это их право. Какая будет воля, мы с ней согласимся, — заявила она.

По словам Матвиенко, Херсонская область не должна оглядываться на Киев и украинские нацбатальоны во время принятия своего решения. Местные жители должны сами выбрать свою судьбу, передает слова спикера РИА Новости.

Недавно Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Также стало известно, что регион с 1 мая перешел в рублевую зону.

После этого заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить область в состав Российской Федерации. По его словам, город Херсон является частью РФ. Позднее он еще раз подтвердил, что Херсонская область не свернет с намеченного курса.

Украина Валентина Матвиенко Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте