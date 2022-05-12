Власти Херсонской области заявили, что регион хочет войти в состав России

Фото: depositphotos

Херсонская область не свернет с курса вхождения в состав Российской Федерации. Возвращение региона под контроль киевской власти исключено. Об этом в четверг, 12 мая, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

По его словам, сложно точно сказать, какое количество времени уйдет на интеграцию региона в состав РФ.

— Но к концу года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации, — заявил он.

По словам Стремоусова, область больше не будет «колонией» украинских партнеров с Запада, передает РИА Новости.

11 мая Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить область в состав Российской Федерации. По его словам, город Херсон является частью РФ. Стремоусов добавил, что на территории области не будет создаваться народная республика или же проводиться референдум.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что население Херсонской области должно самостоятельно определиться, будет ли регион частью России.

Недавно Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Также стало известно, что регион с 1 мая перешел в рублевую зону.